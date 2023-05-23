Süper Lig şampiyonuna müjde İtalya’dan geldi

Çizme ekiplerinden Juventus’a verilen puan silme cezasının ardından 3. sıraya yükselen aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olan Inter’in İtalya ligini ilk 4’te bitirmesi halinde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşamasına yükselmek için daha az maç oynayacak.

Süper Lig şampiyonuna müjde İtalya’dan geldi

Editör: Hamza Özalkuş

Yaşanan mali usulsüzlükler nedeniyle 10 puan silme cezası alıp 7. Sıraya gerilerken Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak olan Milano ekibi Inter 3. Sıraya yükseldi.

İLK 4 YETERLİ
Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Inter'in ligi ilk 4'te bitirme olasılığı Süper Lig'de şampiyon olacak takımı doğrudan etkiliyor. Şampiyon olacak olan temsilcimiz, Inter'in Serie A'yı ilk 4 sıra içinde bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselmek için daha az ön eleme karşılaşmasına çıkacak.

2. ELEME TURUNDAN DAHİL OLACAK
Inter'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, Serie A'yı ilk 4'te bitirememesi halinde Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 1. eleme turundan katılacak ve grup aşamasına yükselmesi için 4 takım elemesi gerekecek. Ancak Inter'in Serie A'da ilk 4 içerisinde sezonu bitirmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.

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