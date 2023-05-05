Süper Lig ve 1. Lig'de sona doğru. Kritik maçları biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Beşiktaş, Antalyaspor'un konuğu olacak. Saat 19'da başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.
Bu maçın ardından Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. 21.00'deki maçı Mirza Şeker değerlendirecek.
PAZAR:
1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. 16'daki maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
Saatler 19.00'u gösterdiğinde Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak. Fatih Saboviç maçı yazacak.
PAZARTESİ:
Saat 20.00 seansında 2 maç oynanacak.
Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşacak. Maçın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.
Trabzonspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Turgay Beşyıldız, maçın değerlendirmesini yapacak.