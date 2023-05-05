Süper Lig ve 1. Lig'de sona doğru. Kritik maçları biter bitmez yazacaklar

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de sona yaklaşırken heyecan Yeniçağ'da devam ediyor. İşte maçların programı...

Süper Lig ve 1. Lig'de sona doğru. Kritik maçları biter bitmez yazacaklar

YARIN:
Beşiktaş, Antalyaspor'un konuğu olacak. Saat 19'da başlayacak maçı Gürel Yurttaş yazacak.
Bu maçın ardından Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak. 21.00'deki maçı Mirza Şeker değerlendirecek.

PAZAR:
1. Lig'de Çaykur Rizespor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. 16'daki maçı Turgay Beşyıldız yazacak.
Saatler 19.00'u gösterdiğinde Fenerbahçe, Giresunspor'a konuk olacak. Fatih Saboviç maçı yazacak.

PAZARTESİ:
Saat 20.00 seansında 2 maç oynanacak.
Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşacak. Maçın tüm kritiklerini Sedat Kaya yapacak.
Trabzonspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Turgay Beşyıldız, maçın değerlendirmesini yapacak.

Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İktidarın kapattığı fabrikaları tek tek saydı."Ülkenin bütün varlıklarını yok etti bizi yurt dışına mahkum etti" Yaşam
İktidarın kapattığı fabrikaları tek tek saydı."Ülkenin bütün varlıklarını yok etti bizi yurt dışına mahkum etti"
Bakan Akar 'Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi' Güncel
Bakan Akar 'Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi'
14 yaşındaki çocuk kediyi mala ile dövdü Güncel
14 yaşındaki çocuk kediyi mala ile dövdü
'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti Güncel
'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın Dünya
KKTC'nin Yeşilırmak köyünde yangın
Burası Sultanahmet Meydanı. Siz hiç Türk görüyor musunuz? Güncel
Burası Sultanahmet Meydanı. Siz hiç Türk görüyor musunuz?
Fenerbahçe Beko Olympiakos'u devirdi, seriyi eşitledi Spor
Fenerbahçe Beko Olympiakos'u devirdi, seriyi eşitledi