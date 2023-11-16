Süper Lig yerine hapse girdi

Milli futbolcu bir dönemin Türk takımlarıyla anılan futbolcusu olarak dikkat çekerken şimdilerde Hırvat basınının gündeminde.

Hırvat golcü Bosko Balaban, Hırvatistan Güzeli eski karısı Iva Radic'e ve üç çocuğuna bakması için 70 bin sterlin nafaka ödemediği için 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bosko Balaban'a, 1995 yılında Hırvatistan Güzeli seçilen model Iva Radiç'e olan vadesi geçmiş nafaka parası nedeniyle 2021 yılında bir yıl dört yıl denetimli serbestlik cezası verilmişti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş’ın 2006 yılında Club Brugge’le yaptığı maç öncesinde Balaban gündem olmuştu.

Siyah Beyazlı taraftarlar Brugge’ün Hırvat golcüsü Bosko Balaban aleyhine tezahüratlar yaparak tepki göstermişti.

Club Brugge’un son yaptığı lig maçında 4 gol atan ve "Beşiktaş’a da 5 gol atacağım" diye demeç veren Hırvat futbolcu için pankart açan taraftarlar, Belçika takımı ısınırken, sürekli Balaban’ı protesto etmişti.