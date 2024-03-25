Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı, TFF'nin resmi internet sitesinden üzerinden duyuruldu.
Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:
12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor - Sivasspor
13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor
14 Nisan Pazar:
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray
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