Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

Kaynak: İHA
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının maç programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçların programı, TFF'nin resmi internet sitesinden üzerinden duyuruldu.

Süper Lig'de 32. haftanın programı şu şekilde:

12 Nisan Cuma:
20.00 Trabzonspor - Sivasspor

13 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa - Konyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Samsunspor

14 Nisan Pazar:
13.30 Pendikspor - RAMS Başakşehir
16.00 Hatayspor - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
19.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

15 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray

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