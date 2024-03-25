Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi Sarıyer’i 4-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

Bu galibiyet ile puanını 54’e çıkaran Yılmaz Vural ve öğrencileri 5. Sıradaki yerini korurken 6. sıradaki İskenderun ve 7. sıradaki Isparta ile puan farkını 5’e çıkardı.

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, "7'nci sırada yer alan Isparta 32 Spor'un 5 puan önündeyiz. Avantaj bizde ancak işi garantilemeden bir şey diyemeyiz. Kalan 6 maçımızı kazanıp ardından Play-Off'lar oynayacağız. Amacımız 1'inci Lig'e dönmek. Bunu başaracak gücümüz ve potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

Menemen FK, önümüzdeki hafta ise sahasında Düzcespor ile mücadele edecek.