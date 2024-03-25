Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını

Eren Bozdaş
Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını
Deplasmanda Sarıyer ile karşılaşan Menemen FK sahadan 4-2 galip geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 30. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

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Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi Sarıyer’i 4-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı.

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Bu galibiyet ile puanını 54’e çıkaran Yılmaz Vural ve öğrencileri 5. Sıradaki yerini korurken 6. sıradaki İskenderun ve 7. sıradaki Isparta ile puan farkını 5’e çıkardı.

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Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, "7'nci sırada yer alan Isparta 32 Spor'un 5 puan önündeyiz. Avantaj bizde ancak işi garantilemeden bir şey diyemeyiz. Kalan 6 maçımızı kazanıp ardından Play-Off'lar oynayacağız. Amacımız 1'inci Lig'e dönmek. Bunu başaracak gücümüz ve potansiyelimiz var" ifadelerini kullandı.

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Menemen FK, önümüzdeki hafta ise sahasında Düzcespor ile mücadele edecek.

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