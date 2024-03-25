Osayi Samuel'den Trabzon maçı sonrası ilk açıklama. Olayları tetikleyen kişiyi açıkladı

Trabzon'daki olaylı maçta sahaya atlayıp kendilerine saldırmak isteyen taraftarı etkisiz hale getiren Fenerbahçeli Osayi Samuel, Nijerya basınına konuştu.

Brila Tv'ye özel röportaj veren Nijeryalı futbolcu, yaşanan olayları anlattı, düşüncelerini dile getirdi.

Osayi Samuel; hakem Halil Umut Meler'in maçı durdurmamasının olayları tetiklediğini dile getirdi.

İşte Osayi Samuel'in açıklamaları:

"Maç boyunca üzerimize cisimler atılıyordu, ki bu Türkiye'de normaldir, bilirsiniz. Ancak, o maçta çok daha fazlasını yaptılar. Sanırım hakem tüm maç boyunca 4-5 kez oyunu durdurdu. Benim için Livakovic'in darbe aldığı ve kanının aktığı bir nokta vardı... Hakem orada maçı durdurmadı. Hatta o süreçte rakip takım bir gol attı."

"Hakem (Halil Umut Meler) hiçbir şey yapmadı. Onu suçlayamam çünkü bunu yapacak gücü olduğunu sanmıyorum. Çünkü, birkaç kez ne yapabileceğini sormak için birileriyle konuşmaya gitti. Onlar da maçı durdurmak istemedi. Bence en başarından beri olayı tetikleyen şey buydu!"

"Bir şekilde maçı kazanmayı başardık, çünkü çok iyi oyuncularımız var. Yolumuza birçok engel koymaya çalışsalar da yine de kazanmanın bir yolunu bulduk. 3-2 kazandık. Açıkçası, Türkiye'de çoğu takım sahanın ortasında kutlama yapmayı sever. Biz de öyle yaptık. Trabzonspor da kazandıktan sonra sahamızda sevindi. Ortada kutlama yaptılar. Hiçbir şey olmadı. Biz sahanın ortasında sevinince, bazı taraftarlar sahaya girmeye çalıştı, ellerinde bıçaklar vardı ve takıma saldırmaya çalıştılar."

"Bazı insanlar yaptıklarımın nefsi müdafaa olmadığını söylüyor. Biri size elinde bir bıçakla geliyorsa bu nasıl nefsi müdafaa olmaz! Tribünlerden çıkıp sahaya geliyorlar. Sadece takımımı ve arkadaşlarımı savunmak zorundaydım. Daha önce hiç yaşamadığım bir durumdu. Çok korkutucuydu. Takım arkadaşlarımın birçoğu soyunma odasına kesikler ve morluklarla geliyordu. Bir futbol sahasında bu nasıl mümkün olabilir. Ben sadece takımımı savunmak zorundaydım. Çünkü herkes buna karşı duramaz. Yaptığım sadece buydu."

"Sanırım yaptıklarım adrenalinden de kaynaklanıyordu. İlk dakikadan itibaren bize cisimler fırlattıklarını bildiğim için içimde bir huzursuzluk vardı. Sadece ben değildim, arkadaşlarını savunmak için mücadele eden başka takım arkadaşlarım da vardı."