Avrupa'nın en çok satan modelleri belli oldu. Zirvedeyken neredeyse en sona yerleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın en çok satan modelleri belli oldu. Zirvedeyken neredeyse en sona yerleşti

2024 yılının ilk yarısında Avrupa'da en çok satan otomobil modelleri açıklandı ve geçtiğimiz yılın zirve ismi olan Tesla Model Y, bu yıl sekizinci sıraya geriledi. Bu yılın en çok satan modeli ise Dacia Sandero oldu.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, 2024’ün ilk yarısına ait satış verilerini duyurdu ve elektrikli araçlara yönelik talebin azaldığını gözler önüne serdi. Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla markasına ait Model Y, geçtiğimiz yıl birinci sıradayken bu yıl sekizinci sırada yer aldı.

Bunun aksine, Dacia Sandero 143 bin 596 adet satış ile en çok tercih edilen model olarak zirveye oturdu. 11 bin 500 eurodan başlayan uygun fiyatı, Sandero’yu Avrupa’da cazip hale getirdi.

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Fiyat-performans oranıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Dacia Sandero’yu, 126 bin 993 adet satışla Volkswagen Golf takip etti.

Üçüncü sırada ise 114 bin 623 adet satış gerçekleştiren Renault Clio yer aldı. Elektrikli araç kategorisinde ise Tesla Model Y, 101 bin 181 adetlik satış rakamıyla bu segmentte liderliğini sürdürdü.

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EN ÇOK SATAN 10 MODEL BELLİ OLDU

Ocak-Haziran 2024 döneminde Avrupa’da en çok satan 10 araç listesi şöyle şekillendi:

1. Dacia Sandero: 143.596
2. Volkswagen Golf: 126.993
3. Renault Clio: 114.623
4. Volkswagen T-Roc: 111.381
5. Peugeot 208: 107.097
6. Skoda Octavia: 102.945
7. Citroen C3: 102.304
8. Tesla Model Y: 101.181
9. Toyota Yaris Cross: 99.694
10. Toyota Yaris: 93.576

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Paylaşılan veriler, otomobil pazarında elektrikli araçlara olan ilginin bir miktar azaldığını, ancak içten yanmalı motorlara sahip modellerin halen güçlü bir pazar payına sahip olduğunu ortaya koydu.

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