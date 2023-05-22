Süper Lig'de 6 kulübe UEFA şoku

Editör: Ufuk Cingöz

1. Lig'de ise sadece Göztepe UEFA'nın lisansını almaya hak kazandı.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde ise ALG Spor, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K., Beşiktaş JK Vodafone, Fenerbahçe, Galatasaray Petrol Ofisi ve Trabzonspor UEFA lisansı alabildi.

Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, Ankaragücü, Kayserispor, Karagümrük, Giresunspor, Ümraniyespor ise UEFA lisansı alamayan takımlar arasında yer aldı.

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alabilmesi için Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterler inceleniyor.