Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Süper Lig'de 8. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: Mert Güzenge

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Abdülkadir Bitigen

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Uzmanı kanser riskini azaltmaya yardımcı olacak besinleri açıkladı Sağlık
Uzmanı kanser riskini azaltmaya yardımcı olacak besinleri açıkladı
Borsa günün ilk yarısında geriledi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman? Magazin
Yabani 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne bölüm ne zaman?
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı Magazin
Aile dizisinde Kıvanç ve Serenay'ın sahnesi olay oldu. ''Allah sabır versin Başak'' yorumları yapıldı
Canını tek bıçak darbesi aldı Gündem
Canını tek bıçak darbesi aldı
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu Bilim
Nobel Kimya Ödülleri'nin kazananları belli oldu