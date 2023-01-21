Başakşehir 2 dakikada bulduğu gollerle kazandı

Süper Lig'in 20.haftasında Kasımpaşa, evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Mücadeleyi Başakşehir, son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi.
Kasımpaşa'nın golü 16.dakikada Yasin Özcan'dan gelirken, Başakşehir'in golleri 48.dakikada D. Aleksic, 90+9'da penaltıdan Deniz Türüç ve 90+11'de P. Szysz'den geldi.
Kasımpaşa'da 90+8'de Ben Ouanes ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Başakşehir zirve takibini sürdürdü.
Puanını 37'ye çıkaran Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 3. sıraya yerleşti.
Kasımpaşa ise 19 puanla 14. sırada yer aldı.
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