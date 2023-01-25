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Kasımpaşalı Celina İngiltere yolcusu

Stoke City, İngiltere'de Ipswich Town ve Swensea City formaları da giymiş Kasımpaşalı Bersant Celina'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 17:04
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Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Celina İngiltere yolcusu

Kasımpaşalı Celina İngiltere yolcusu
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The Telegraph'tan John Percy'nin haberine göre; Kosovalı milli oyuncunun Stoke City'e transfer olacağını bildirdi.

26 yaşındaki oyuncu, sezon başında Kasımpaşa'ya Dijon'dan kiralandı ve Kasımpaşa ile mevcut anlaşması devre arası transfer döneminde feshedilecek.

(Stoke transfer haberi: Eski Manchester City ve Swensea kanat oyuncusu Bersant Celina, Dijon'dan kiralık olarak imza atıyor. Kosovalı milli futbolcu, hamlesinin formalitelerini bugün daha sonra tamamlayacak. Celina'nın Türk kulübü Kasımpaşa'daki kiralık sözleşmesi kısa kesildi.)

İNGİLTERE'DE 3 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Celina, İngiltere'de Ipswich Town, Swensea City ve Manchester City formaları giydi. 

2 ayrı dönem Ipswich Town forması giyen Celina, 73 maçta forma giydi. Manchester City ile 2015/2016 sezonunda 4 maça çıktı.

Ipswich Town formasıyla geçen sezon, 35 maçta 6 gol ve 6 asistlik performansla oynadı. 

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