2 forvetin boş kaleye atamadığı goller 'pes' dedirtti. Süper Lig'de bu forvetlerden desteyle var

Sosyal medyada yayınlanan bir halı saha maçına ait görüntüler futbol dünyasında gündem oldu.
TOP BİR TÜRLÜ KALEYE GİRMEDİ
Maç görüntülerinde bir takımın karşı kaleye atakta bulunurken bir türlü topu filelerle buluşturamadığı görüldü.
Söz konusu videoda sarı yelekli oyunculardan birinin topu boş kale yerine direğe nişanlaması sosyal medyada gündeme oturdu.
Savunmacılardan bir oyuncunun ise gol yediğini düşünerek yere yatması izleyenleri güldürdü.
Rakip takımın gol atamadığını gören adam daha sonra ayağa kalkarak oyuna devam etti.
O anlar kısa sürede binlerce kez izlendi.
Video kullanıcıları güldürdü.
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