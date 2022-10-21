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Halı sahada kalp krizinden ölen arkadaşı için düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım Belediyesi personeli Mimar Sinan Öztürk, halı sahada kalp krizi geçirerek ölen arkadaşının anısına düzenlenen futbol turnuvasında kalbine yenildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:58
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Bursa'da halı sahada kalp krizinden ölen arkadaşı için düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Halı sahada kalp krizinden ölen arkadaşı için düzenlenen turnuvada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
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Olay, önceki akşam Yıldırım ilçesi Sinan Mahallesi Kavaklı Sokak’taki Mimar Sinan Halı Sahası'nda meydana geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Yıldırım Belediyesi, nisan ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden basın birimi personeli İlyas Kader’in anısına, birimler arası futbol turnuvası düzenledi.

BİRDEN YERE YIĞILDI

Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk, karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

İLK MÜDAHALE SAHA KENARINDA

Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN

Mimar Sinan Öztürk'ün ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde 2006'dan bu yana tekniker olan Öztürk için dün belediye önünde tören düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı tören sonrası Sinan Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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