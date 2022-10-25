Ahmet Nur Çebi - Valerien ve Dursun Özbek - Okan Buruk... Kılavuzu karga olanın... Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş ceza tahtasına çıkanları açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Süperler var, berbat gidenler var. Sürpriz değil bunlar. Futbolu biraz bilen hemen herkes önceden söylemişti bunları, klavuzu karga olanlar kulaklarını tıkadı.

Fenerbahçe lider. Bunun böyle olacağı belliydi, Ali Koç ve Jorge Jesus'un planları şimdiye kadar tıkır tıkır işledi.



Beşiktaş her geçen hafta daha da kötüye gidiyor. Sürpriz değil ki! Valerien Ismael'le olmayacağı geçen sezondan belliydi. Bu sezon da camianın içinden defalarca ses yükseldi. Başkan Ahmet Nur Çebi neşteri vurmalıydı değil mi? Vurmak mı? Ne gezer. Doğru yolu gösterenleri komplocu ilan etti. Hatta işi muhalefetten (isimlerini hala açıklamadı) para verilerek taraftarların bağırtıldığı iddiasına kadar ilerletti. İsmini söylemeyeceğim. Bilen biliyor. Klavuzu Galatasaray kongre üyesi olunca Beşiktaş Başkanı'nın bir de Galatasaray Liseli futboldan anladığı tartışmalı olan futbol direktörü; işte gelinen son. Daha geçen hafta Valerien'e desteğini bir kez daha tekrarladı başkan; onunla şampiyon olacaklarını iddia etti. Bakalım sözünün arkasında duracak mı, Valerien'le devam inadı sürecek mi? Yalnız bu işin sonu kötü olur, Fransız hocaya sevdası başkanı da uçurur!



Galatasaray... Ne transferler yaptığı değil mi; vay vay vay! Aynı mevkiye bir kaç adam birden, generallerle doldu takım aniden. Niye? Dursun Özbek'in klavuzu olan profesyonel yöneticinin reklam sevdası yüzünden. Öyle ateş topu verdiler ki Okan Buruk'un eline, kimi oynatsa öteki niye oynamıyor diyorlar, ateş püskürüyorlar. Yıldızlar karması oldu da Galatasaray, takım olamadı maalesef. Plansızsızlık hesapsızlık. Okan Buruk da diyemedi "Bu nedir" diye, söz geçiremedi. Alanyaspor maçında Ali Palabıyık katletti. Tamam, katletti de; hocanın ve futbolcuların hiç mi suçu yok? Koca Galatasaray bir kişi eksildi diye bu kadar korkak oynar mı, savunmaya kapanır mı? Okan Buruk, Valerien Ismael'leşti bu maçta. Nasıl Beşiktaş Alanya'da bir kişi eksik kalınca Valerien en iyi oynayanları çıkarıp, defansa çekmişti takımı da golleri yemişti peş peşe. Okan Buruk da aynısını yaptı yine Alanya maçında. Bir uyarım da Dursun Özbek'e olsun. Artık ipleri elinde tutsun. Hakem hataları nedeniyle ateş püskürmek bir yere kadar örter hataları da; iş sonuca bakar. Aldanma yanındaki reklam peşinde koşan profesyonel yöneticiye, yoksa gider bu iş felakete.



Antalyaspor İstanbul'u zor da olsa yenerek nihayet galibiyetle tanıştı, Karagümrük "Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz" rolündeki Ümraniye'i kolaylıkla avladı.



Haftanın kıran kırana maçı Trabzon'da oynandı, Trabzonspor Sivasspor'u 1-0 yenerken mücadele alkışlandı.



Kayserispor, Çağdaş Atan'la çıkışını Kasımpaşa maçında da sürdürdü, Adana Demirspor Konyaspor'la berabere kalmasına rağmen oynadığı futbolla yarışta yer almaya devam edeceğini kanıtladı.



Giresunspor-Ankaragücü maçında ise bir kaleci destan yazdı.



Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:



HAFTANIN TAKIMI: HATAYSPOR

Beşiktaş'ı yenerken Türkiye'ye gerçeği ilan etti: "Kral çıplak!" Beşiktaş'ın herkesin bildiği zaaflarından yararlandı, Volkan Demirel zaten maçtan sonra da bunu açıkladı. "Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra yorulacağını biliyorduk" dedi, zaten sözüm ona yıldızlar karması rakibini oyuna sonradan aldığı futbolcularla devirdi. Resmen "Futbolcu değişikliği nasıl yapılır, oyun nasıl okunur" diye ders verdi. Haklı bir galibiyet aldı, Volkan Demirel ve öğrencileri haftanın takımı olmayı başardı.



HAFTANIN FUTBOLCUSU: GÖKHAN AKKAN (ANKARAGÜCÜ)

Ben demiyorum, Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş söylüyor bunları: "Net kaçan çok pozisyonumuz var. İkinci yarı aynı şekilde istekli ve coşkuluyduk. Penaltı golüne kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ondan sonra da gerekli riskleri aldık. İsteğimiz, arzumuz ve coşkumuz aynı şekilde devam etti. Ama girdiğimiz sayısız pozisyon ve maç berabere bitti. Kayıp 2 puan. Rakibimizin kalecisi Gökhan’ı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir maç çıkardı." Sahiden de destan yazdı Ankaragücü kalecisi Giresun'da. Maçın özetini bile izleseniz görürsünüz Gökhan'ı, aldı 10 puanı.





HAFTANIN KARMASI:



GÖKHAN AKKAN (ANKARAGÜCÜ)



GUSTAVO (FENERBAHÇE), LUYINDAMA (ANTALYASPOR), BURAK (HATAYSPOR)



BIGLIGA (BAŞAKŞEHİR), CRESPO (FENERBAHÇE), BORINI (KARAGÜMRÜK), EFECAN (ALANYASPOR)



EL KAABİ (HATAYSPOR), ICARDİ (GALATASARAY), THİAM (KAYSERİSPOR)



ALKIŞI ALANLAR:

ÇAĞDAŞ ATAN

Mazaret aramadı, görevden kaçmadı. Kayserispor'un teklifini alınca konuştu Berna başkanla, anlaştı. "Transfer tahtamız kapalı. Ne yapalım, çaresiziz" gibi bahanelere sığınmadı. Tam tersine, "Çalışan kazanır" dedi, çalıştı, çalıştı. Futbolcularına örnek bir yapısı var. Atletik vücuduyla futbolcu olarak sahaya çıksa sırıtmayacak derecede. Üstüne ekleyin liderlik ruhunu da, işte bakın sonuca. "Kesin düşer" denilen Kayserispor puan cetvelinde kaçıncı sırada, bir alkışı çok görmeyin Çağdaş hocaya.



CEZA TAHTASI

ERDEN TİMUR

Öyle bir laf etmiş ki Alanyaspor maçından sonra; vay canına. Ligi bitirtmeyecekmiş! Yok ya! Hadi bitirtme de görelim, böyle boş laflarla insanları dolmuşa getirmeyelim. Herkesin gözünün önündeki bir görevi yaparken konuşurkan sorumlu olmayı bilelim. Tamam, hakem hatalı. Hatalı hatalı olmasına da bunun eleştirirken de bir ölçüsü olmalı. Bir de koskoca Galatasaray, 10 kişi kalsa da hakem yanlışları olsa da gerekirse rakibiyle birlikte hakemi de yenmeli. Kendi hatalarımızı örtmek için bu kadar palavra atmayalım, sonra da ceza tahtasına çıkmayalım.



HAKEMLER

Sezon başından beri yaza yaza bıktık, yeter artık. Kasıtlı olduğunuza inanmak istemiyorum ama bu kadar yanlıştan sonra şüpheye kapılıyorum. Biraz dikkat, çeki düzen versenize kendinize, bu nedin anlayamıyorum. Hangi birinin adını sayayım, hangi maçta hangi pozisyonu anlatayım. Yapmayın artık ne olur, zaten Avrupa'nın gerisinde olan futbola bunu yapmayın.



Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.