Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta bugün oynanacak olan 4 mücadele ile tamamlanacak. Bu mücadelerin VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan 4 müsabaka ile beraber bu hafta tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün oynanacak maçlarda görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

İşte maçlar ve VAR hakemleri;

Kasımpaşa-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Samsunspor-Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Göztepe-Başakşehir: Onur Özütoprak

