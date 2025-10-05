Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe maçına sürpriz atama

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak olan 4 müsabaka ile beraber bu hafta tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün oynanacak maçlarda görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

İşte maçlar ve VAR hakemleri;

Kasımpaşa-Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Samsunspor-Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Göztepe-Başakşehir: Onur Özütoprak

Kanarya puan farkını azaltmak için Karadeniz'de! İşte Samsunspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri...

Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Mauro Icardi neden ısınmaya çıkmadı? Resmi açıklama geldi

Victor Osimhen'in dünyası yerle bir oldu! Bu kadarını hiç kimse beklemiyordu

Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor! Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi