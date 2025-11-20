Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı 22 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Merkez Hakem Kurulu, oynanacak olan 9 mücadelede düdük çalacak hakemlerin isimlerini açıkladı.

İşte o isimler;

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

