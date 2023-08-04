Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli odlu

11 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı. Şampiyon olmasına en çok ihtimal verilen isim 2.65'le Galatasaray oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli odlu

Editör: Ufuk Cingöz

11 Ağustos Cuma günü 21.00'da Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak olan Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu.

EN YÜKSEK İHTİMAL GALATASARAY'A VERİLDİ
2023-2024 sezonunda şampiyon olmasına en çok ihtimal verilen isim 2.65'le Galatasaray olurken ezeli rakibi Fenerbahçe 2.80 oranla ikinci, 3.25'lik oranla Beşiktaş 3.sırada yer aldı.

2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray 2.65
Fenerbahçe 2.80
Beşiktaş 3.25
Trabzonspor 12.00
Başakşehir 15
Adana Demirspor 20

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