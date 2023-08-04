Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli odlu

Editör: Ufuk Cingöz
11 Ağustos Cuma günü 21.00'da Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak olan Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu.
EN YÜKSEK İHTİMAL GALATASARAY'A VERİLDİ
2023-2024 sezonunda şampiyon olmasına en çok ihtimal verilen isim 2.65'le Galatasaray olurken ezeli rakibi Fenerbahçe 2.80 oranla ikinci, 3.25'lik oranla Beşiktaş 3.sırada yer aldı.
2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Galatasaray 2.65
Fenerbahçe 2.80
Beşiktaş 3.25
Trabzonspor 12.00
Başakşehir 15
Adana Demirspor 20