Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile yollarını ayırdığını açıkladı.

RAMS Başakşehir'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Ara transfer döneminde takıma katılan Josef de Souza, Başakşehir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Josef'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını da terleten Josef de Souza, Ocak 2024'te takıma katıldığı Başakşehir'de toplam 13 maça çıktı.

Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 1 asist yaptı.

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