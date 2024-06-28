Fenerbahçe'de Dzeko depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Dzeko depremi

Sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko'nun teklif aldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edildi. Bu iddia, Fenerbahçe taraftarında deprem etkisi yarattı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'e transferinin yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'ya göre; Dzeko, Hajduk Split tarafından sunulan iki yıllık anlaşmayı değerlendirdiği ve bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

Hırvat ekibi, transferi tamamlamak adına Fenerbahçe ile görüşmelerini aktif olarak devam ettirdiği aktarıldı.

38 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon takımına 46 maçta 25 gol ve 10 asistlik katkı sunarak önemli bir performans sergiledi.

Dzeko'nun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bosna Hersek yıldızın geleceği, bu transfer dedikodularıyla birlikte merak konusu oldu.

DEPREM ETKİSİ YARATTI
Edin Dzeko'nun ayrılık iddiası sonrası sosyal medya yıkılırken, taraftar yıkıldı.

Dzeko için ayrılık mesajları atılmaya başlandı.

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarında deprem etkisi yarattı.

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