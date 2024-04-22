Süper Lig'de yangın çıktı

Recep Çınar

Ligin bitimine beş hafta kala, İstanbulspor küme düşen ilk takım oldu. Tümosan Konyaspor ile birlikte 8 takım matematiksel olarak düşme tehlikesi yaşamakta…

33. hafta da Fatih Karagümrük ve Gaziantep Futbol Kulübünün rakiplerini yenmesi, Konyaspor, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor ve Pendikspor’un yenilmesi alt sıralara adeta ateş düşürdü.. Gaziantep’in kazanması ve Samsunspor’un 1 puanı son dakikalarda kurtarması ligde kalma mücadelesine yeni boyut kazandırdı ve işin rengini değiştirdi...

Puan sıralamasına baktığımız zaman, 39 puanlı Samsunspor, 37’şer puanlı Ankaragücü ve Kayserispor ile 36 puanlı Konyaspor ligde kalma yarışında rakiplerinden bir adım daha önde bulunmakta. En çok tehlike yaşayan takımlar: 34 puanlı Gaziantep, 33’er puanlı Karagümrük ve Hatayspor ile 30 puanlı Pendikspor...

Kalan 5 hafta da en az hata yapan takım Süper Lige devam edecek yeni sezonda da. Bu konuda yönetimlere kadar teknik kadrolara ve futbolculara büyük görevler düşmekte…

Süper Ligin 14. haftasında 12 puanla 17. Sırasında yer alan Başakşehir ile 15. haftasında 14 puanla 18. Sırada bulunan ve düşme tehlikesi yaşayan Alanyaspor ile birlikte düşme hattının hemen üzerinde kendilerine yer bulan Antalyaspor ve Sivasspor yönetimleri süreci çok iyi yöneterek, takımlarının başına getirdikleri tecrübeli ve kariyerli teknik direktörlerle düşme hattından uzaklaşarak kendilerini üst sıralarda buldular…

Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa’dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Her iki takımda bu sezon sürprizi yaparak Avrupa kupalarına katılma yarışında öne çıktılar. Son haftalarda bu iki ekibe Başakşehir, Antalyaspor, Alanyaspor ve Sivasspor da katıldı….

KONYASPOR CEPHESİ

Son yıllarda, yönetimlerin gerek şanssızlığı ve gerekse hataları sonucu sıkıntılı sezonlar geçirdi Konyaspor…

Bu, geçtiğimiz sezon 19. Haftadan sonra teknik direktör İlhan Palut’un görevine beklenmedik anda sudan bir nedenle son verilmesi Konyaspor’un bu günlere gelmesinde etken oldu…

“Beni çağırdılar geldim” diyecek kadar basit düşünen ve futboldan uzak bir çizgide olan, O tarihten sonra sık sık eleştirilmesine rağmen başkanlığı bir türlü bırakmayan Fatih Özgökçen başkanlığındaki yönetim kurulunun aldığı bu şanssız karar üzülerek söylemeliyim ki Konyaspor’un bu duruma gelmesinin ortamını hazırladı...

Ne yazık ki, Konyaspor yöneticileri geçmişten ders almadılar. Yıllarca Süper ligde yer alan Akhisar, Denizlispor, Karabükspor, Bursaspor ve Eskişehirspor’un düştüğü durumu göremediler...

İlhan Palut’tan sonra takımın başına getirilen Sırp hoca Aleksander Stanojevic’in bu sezonda görev alması ve ardından kötü gidiş nedeniyle 10. Haftadan itibaren yol ayrımına gidilerek takımın Hakan Keleş , 21. Hafta da Fahrudin Ömeroviç’e teslim edilmesi yanlıştı. Konyaspor daha kariyerli bir hocaya teslim edilmeliydi…

Fatih Özgökçen başkanlığında sezon başında gerçekleştirilen yanlış transfer politikasının ardından Ömer Korkmaz başkanlığındaki yönetim kurulu devre arasında risk alarak yaptığı transferlerle kötü gidişe bir son vermek için çaba gösterilmesi de sıkıntıyı gideremedi…

Özellikle, son haftalarda, daha önce Aykut Kocaman ile birlikte çalışan ve takımın içerisinde bulunduğu kritik durum nedeniyle can havliyle 21. Haftadan itibaren teknik direktörlüğe getirilen ve Süper ligi kaldırabilecek kapasiteden uzak Ömeroviç’in takımı hazırlama ve takım tertibinde yaptığı hatalar ve son maçta kazanılması gereken Alanyaspor maçında kaybedilen puan Konyaspor’u yeniden ateş hattına attı.

Ligde kalan 5 maçtan 2’sini deplasmanda Sivasspor ve Kayserispor, 3’ünü de iç sahada şampiyon adayı Fenerbahçe, Samsunspor ve lider Galatasaray ile oynayacak Konyaspor’un umudu, bu haftalarda alacağı puanlarla birlikte rakiplerin kaybetmesine bağlı bulunmakta.

Umarım Konyaspor zoru başarır ve yeni sezonda da Süper ligde yer alır. Aksi halde bir milyar liranın üzerinde borçla küme düşen bir Konyaspor’u Bursaspor ve Eskişehirspor'un akibeti bekleyebilir….