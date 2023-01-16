Mehmet Yeşil'e Süper Lig takımlarından ilgi. Durumu yakından takip ediliyor

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, Süper Lig'den bir ismi gündemine aldı.

Yabancı kontenjanını da düşünen sarı-kırmızılılar İstanbulspor forması giyen Mehmet Yeşil ile ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray dışında bir Süper Lig takımının daha Mehmet Yeşil'i transfer etmek istediği belirtildi.

Mehmet Yeşil, bu sezon İstanbulspor'da 20 maçta sahaya çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

24 yaşındaki futbolcunun İstanbulspor ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.