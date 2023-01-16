Yok inanmam buna: Jesus bunu yapamaz Arda'ya

Süper Lig'de 19. hafta da geride kaldı, sezonun ilk yarısı da böylece kapandı. Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan farkla önünde, Başakşehir de Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde. Adana Demirspor, Beşiktaş, Trabzonspor da zirveyi takipte.

19. haftada gollü maçlar oldu. Heyecan çoktu. Hata boldu. Olacak hepsi, futbol bu.

Ama haftanın son maçı Gaziantep-Fenerbahçe maçında Jesus'un tutumu haftaya damgasını vurdu.

Haftalardır bekliyor herkes. Türk futbolunun son yeteneği Arda Güler ne zaman oynayacak diye. Milyonlar Google'de görüntülerini arıyor. Düşünün, Avrupa'da bile ondan bahsediliyor. İtalyan futbolunun yıldızlarından Cassano "Arayın, bulun görüntülerini. Mutlaka izleyin. Futboluna aşık oldum" diye demeç veriyor. Jesus ise Arda'yı saklamak (!) için elinden geleni yapıyor.

Gaziantep'te de sakladı! Sanıyorum sezon başından beri lig maçlarında ilk 11'e hiç giremeyen bir tek Arda kaldı.

Neyse ki son dakikalarda inadı kırılıp oyuna aldı da Fenerbahçe maçı kazandı. İzleyen herkes gördü, son 10 dakikada bile mükemmel oynadı. O bölümün en iyisi olarak ön plana çıktı.

Peki maçtan sonra Jesus ne dese beğenirsiniz? Arda ile ilgili bir soruya "Rakip takım eksik kaldı da ondan oynadı. Rossi daha iyiydi" gibi cevaplar vermez mi? Ayıp, vallahi ayıp.

Eyyy Jesus. Yaşın 70'e merdiven dayamış. Torununun torunu yaşındaki bir delikanlıya konuşmanla moral vermekten niye kaçıyorsun? Hem çocuk hakikaten o bölümde sahanın en iyisi. Böyle diyerek ne yapmaya çalışıyorsun?

"Yaşı çok genç, ondan oynatmıyorum" deme, milleti kendine güldürme. 18 yaşında ne oynayanlar gördük biz. Hem bu işin yaşı başı mı var. Sahadakilerden iyise ki öyle olduğu ortada bırak artık yakasını da çıksın sahaya Arda. İnsanları böyle bir yeteneği izlemekten daha fazla mahrum bırakma.

Yoksa... Yoksa...

Doğru mu söylüyor kulak verelim Ahmet Çakar'a:

- Arda Güler neden oynatılmıyor bilen var mı? Yetenek olarak tüm zamanların en iyi Türk oyuncusu denen kardeşi oynatmayan adam ya kendini kovdurmak istiyordur ya da başka bir şeyin intikamını alıyordur.

Yok yok... İnanman buna. Jesus bunu yapmaz Arda'ya.

Ama yine de beynimde bir şüphe. Bakalım ne olacak bundan sonra, yine mi hasret kalacağız Arda'ya.

Lafı fazla uzattım, panoramaya bakalım.

Ne demiştik, ligin ilk yarısı bitti. Ara mara yok haftaya devam tabi.

19. haftada hangi sonuçlar alındı önce ona bakalım:

Kayserispor-Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Hatayspor: 4-0

Antalyaspor-Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2

Şimdi gelelim haftanın görünüşüne. Haftanın takımı, futbolcusu kim? Haftanın onbirinde kimler var? Alkışı alanlar, ceza tahtası. İşte panorama:

HAFTANIN TAKIMI: KAYSERİSPOR

Ne zorluklarla başlamışlardı sezona. Transfer yasağı, dar kadro, maddi sıkıntılar. Ama yılmadılar. Özveriyle oynadılar, "Kesin düşer" denilen bir sezonun ilk yarısını bakın nerede tamamladılar. Düşme hattından çok uzakta, tam da orta sırada. Elbette ki bunda en büyük pay Çağdaş Atan'ındı. Bir güneş gibi parladı. Azimini takımına da aşıladı, resmen tuttuğunu kopardı. Son maçta Sivasspor'a patladı, farklı galibiyetle ligin ilk yarısını tamamladı. Helal olsun Çağdaş Atan, var mı yan bakan!

HAFTANIN FUTBOLCUSU: GEDSON FERNANDES

Beşiktaş Konya'da sallandı, yıkılmadı. Son dakika golüyle de galibiyete uzandı. Konya gibi bir deplasmanda ayakta kalmak kolay mı? Aslında maça kötü başladı. Mert'in yediği gol inanılmazdı. Futbolcularda moral sıfırdı ama bir kişi koca takımı tek başına ayağa kaldırdı. İşte o isim Gedson Fernandes'ti. Defansa koştu Gedson. Orta sahayı toparladı Gedson. Dikine çıkışları, driplingleriyle takımını hücuma taşıdı Gedson. Gol attırdı Gedson. Gedson da Gedson Gedson da Gedson. Otur 10!



HAFTANIN KARMASI:

ERTAÇ (ADANA DEMİRSPOR)

AHMET OĞUZ (KONYASPOR), DUHANEY (İSTANBULSPOR), FERDİ (FENERBAHÇE)

KITSIOU (GAZİANTEP FK), GEDSON FERNANDES (BEŞİKTAŞ), MATA (GALATASARAY), BAKASETAS (TRABZONSPOR), KEREM (GALATASARAY)

KEMEN (KAYSERİSPOR), VALENCIA (FENERBAHÇE)



ALKIŞI ALANLAR:

MURAT SANCAK

İşte özlenen bu. Ağzına sağlık vallahi doğruya doğru. Ankaragücü'nün sayılmayan golüyle ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dedi ki; "Maçta ilk yediğimiz golde ben bir faul görmedim, hakem VAR'da 4-5 pozisyondan seyretti faul olduğuna karar verdi. Ne diyeyim keşke gol verilseydi. Bu taraftar ve bu oyuncularla yine galip gelirdik, Ankaragücü Başkanı Faruk abime geçmiş olsun. Allah yollarını açık etsin." Geçen hafta Başakşehir'e yenildikleri maçta hakemi eleştirdiği için ceza almıştı. Hakem kendi lehlerine hata yaptığında da doğruları açıkladı. Helal olsun Sancak, Türk futbolu doğruları söylemekle düzelir ancak.

CEZA TAHTASI:

MERT-VOLKAN

Ah Volkan, vah Mert. Al sana büyük bir dert. Beşiktaş'ın kalecisi Mert Konya'da, Başakşehir'in kalecisi Volkan Trabzon'da öyle goller yediler ki. Pes. Ne tecrübelerine yakıştı, ne de kalitelerine. Oysa ikisi de çok iyi kaleci. Elbette böyle hatalar da olabilir değil mi? Ama yine ceza tahtasındasınız, daha dikkatli olmalısınız. Ya ligin sonlarında düşmemeye oynayan veya şampiyonluk maçında bu tür hata yaparsanız. Ne derler o zaman, en iyi siz anlarsınız.

BURAK ŞEKER

Haftanın olayına imza attın kutlarım! Ankaragücü'nün o golünü nasıl iptal ettin Adana'da, bakar bakar şaşarım. Ne gördün orada, ne buldun? VAR'dan uyarı geldi, pozisyonu gittin izlemeye. Ondan sonra bekle babam bekle! Neredeyse 10 dakika izledin pozisyonu, en sonunda faul icat ettin. Maçın da içine ettin. Bak, Adana Demirspor Başkanı bile "O golü neden vermedi, anlayamadım" dedi. Böyle hakemlik olur mu? Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Ama hala öğrenemiyorsan bu işi, geçen her gün bir kayıp.

GAZİANTEP

Kulaklarıma inanamadım. Fenerbahçe ile oynadıkları maçtan sonra Erol Bulut'un anlattıkları nedeniyle hayretler içinde kaldım. Demek ki koskoca Gaziantep şehrinin takımı Gaziantep FK sahipsiz ha. Başkanı da yönetimi de yok ha. Teknik heyete de futbolculara da maaş falan ödenmiyor ha. Yazık. Koca Gaziantep bu hallere mi düşecekti, çok yazık. Gözlerimi kapadım, maziye şöyle bir daldım. O efsane başkanlar geldi aklıma. Hele de Gaziantep'i Gaziantep yapan Celal Doğan. Yok mudur koca Gaziantep'te elini taşın altına bir sokan.

Bu haftalık da bu kadar.

Futbol dolu, bol gollü, alkışı alanı çok, ceza tahtası boş nice haftalarda görüşmek dileği ile.