Süper Lig’e geliyorlar

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Süper Lig’e geliyorlar
İzmir ekibi Göztepe adım adım Süper Lig yolculuğunu sürdürüyor.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe, deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaştı.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki maçı Göztepe 1-0 galip bitirdi.

Göztepe'nin tek golünü 36. dakikada Bilal Mesudi attı.

Göztepe, son 9 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik alarak puanını 55 yaparak Süper Lig'e çıkma yolunda emin adımlarla ilerledi.

Şanlıurfa spor ise 24 puanda kalarak küme düşme tehlikesi yaşadı.

Ligde gelecek hafta Göztepe, evinde Keçiörengücü'yle oynayacak. Şanlıurfaspor ise deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta da Göztepe, Şanlıurfaspor'u 3-0 yenmişti.

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