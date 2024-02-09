Altaylı futbolculara para gösterip 'Gel harçlık vereyim' diyen Göztepe taraftarı cezayı yedi

Trendyol 1. Lig'de Altay, Göztepe deplasmanına çıktı.

İzmir derbisinde Göztepe, rakibini 4-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe-Altay derbisinde bir taraftarın yaptığı hareket damga vurdu.

Göztepeli fanatik taraftar, ligde zor durumda olup altyapı ağırlıklı kadrosu kalan Altaylı genç oyunculara elindeki parayı gösterip, ''Gel harçlık vereyim. Batıyorsunuz, harçlık yaparsınız. Kahvaltı yaparsınız. Beter olun.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler cezasız kalmadı.

PARA CEZASI ALDI

Sosyal medyada yayınlanınca tepki alan görüntüler sonrası Göztepeli holigana kişilik haklarına saldırıdan 22 bin TL para cezası verildi.

Söz konusu kişiye 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince ise henüz bir ceza verilmediği belirtildi.