Süper Lig'in 10. haftası derbi maçla başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın ilk karşılaşması 27 Ekim Cuma günü oynanacak. İki İstanbul ekibi Kasımpaşa ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 10. haftası derbi maçla başlıyor

Editör: Barış Atakan

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Erkan Özdamar düdük çalacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak diğer maçta ise Atakaş Hatayspor, Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
27 Ekim Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor (Mersin)
20.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Ekim Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
29 Ekim Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe (Pendik)
30 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)

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