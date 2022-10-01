Kasımpaşa Gaziantep'i tek golle geçti

Süper Lig'in 8.haftası bugün oynanan Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ile başladı. Mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0 kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Bersant Celina kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 12 puanla 9. sıraya yükselirken, Gaziantep 11 puanla 10.sıraya geriledi.
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