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Kasımpaşa Gaziantep'i tek golle geçti

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşılaştı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 16:36
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Süper Lig'in 8.haftasında Kasımpaşa Gaziantep tek golle yendi

Kasımpaşa Gaziantep'i tek golle geçti
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Süper Lig'in 8.haftası bugün oynanan Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ile başladı. Mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 1-0 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren tek golü 57. dakikada Bersant Celina kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 12 puanla 9. sıraya yükselirken, Gaziantep 11 puanla 10.sıraya geriledi.

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