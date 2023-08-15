Süper Ligin yeni lideri Hatayspor. İşte puan durumu

Süper Lig'de 2023-24 sezonunun ilk haftası tamamlanırken puan durumu da belli oldu. Deprem nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Hatayspor sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Ligin yeni lideri Hatayspor. İşte puan durumu

Son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak yeni sezona puan kaybıyla başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3 puanla ilk haftayı kapattı.

Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1
Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5
Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0
EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

İŞTE İLK HAFTANIN PUAN DURUMU

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İŞTE 2. HAFTANIN PROGRAMI

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