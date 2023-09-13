Süper Lig'in yıldızı Suudi Arabistan'a transfer oldu

Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club, Konyasporlu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'in yıldızı Suudi Arabistan'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor 25 yaşındaki yıldızı Konrad Michalak’ın Suudi Arabistan 1. Lig ekibi Ohod Club’e transfer olduğunu duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz ile Suudi Arabistan ekibi Ohod Club, futbolcumuz Konrad Michalak'ın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Konyaspor’umuza geldiği günden bu yana başarılı performans gösteren Michalak'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Konyaspor ile 31 maça çıkan Polonyalı sağ kanat bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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