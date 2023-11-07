Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Tekirdağ Kapaklı İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından yasak ateşli silahlar kapsamında yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Şüpheli araçta ruhsatsız silah bulundu

Olay, 6 Kasım Pazartesi günü Kapaklı İnönü Mahallesi 29. Sokak’ta bulunan AVM karşısındaki boş arazide meydana geldi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli bulunan 59 AGD 692 plakalı araçtaki Ü.B. isimli şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet boş şarjör ele geçirildi.

Araçta bulunan şahıs ve ele geçirilen malzemeler gerekli işlemler için polis merkezine götürülürken olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Gündem
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Büyükçekmece'de bazanın içinde bulunan cesedin cinayet faili yakalandı Gündem
Büyükçekmece'de bazanın içinde bulunan cesedin cinayet faili yakalandı
Koca mahallede fabrikaya dönüştü 1000 kadın aynı işi yapıyor. 5 kilodan 1 kilo çıkıyor kansere meydan okuyor Gündem
Koca mahallede fabrikaya dönüştü 1000 kadın aynı işi yapıyor. 5 kilodan 1 kilo çıkıyor kansere meydan okuyor
Rüyada tablo görmek ne demek? Rüyada tablo görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada tablo görmek ne demek? Rüyada tablo görmenin anlamı nedir?
Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu Sağlık
Biri kız kardeşinin diğeri eşinin bağışladığı böbrekle hayata tutundu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Japonya’da Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Japonya’da
All Star maçı Chase Center'da Spor
All Star maçı Chase Center'da