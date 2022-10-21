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Yolcu otobüsünde 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Antalya'da şehirlerarası yolculuk yapan şüpheli bir otobüs durduruldu. Durdurulan otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:38
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Şüpheli otobüsün bagajından 150 kilo kaçak tütün çıktı

Yolcu otobüsünde 150 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bagajında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu. Çay ve tütün tespit köpeği ile birlikte yapılan önleme aramasında otobüsün bagaj kısmında 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütünün sahibi S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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