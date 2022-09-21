21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi

İstanbul’da seyir halinde olan bir otomobil, polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçırdığı tespit edilerek durduruldu. Durdurulan araçta toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 12:37
Takip Et

Şüpheli otomobilden 34 bin 550 adet tarihi sikke çıktı

İstanbul’da durdurulan otomobilden 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi
+
Aa
-

İstanbul’da yapılan tarihi eser operasyonunda, farklı dönemlere ait toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınırken, sikkelerin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde tarihi eser kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaçak eser taşıyan aracın güzergah bilgileri tespit edildi. Yapılan takibin ardından 12 Eylül’de Başakşehir ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece'de de bir adrese yapılan operasyonda alıcı oldukları iddia edilen 3 kişi daha gözaltına alındı.

Araç içinde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş Roma İmparatorluğu, Bizans ve Helenistik dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 34 bin 550 adet sikke ele geçirildi. Sikkelerin, İstanbul’da tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ifade edilirken, gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
3
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
4
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Kilis Merkez’de icradan satılık arsa
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
﻿Mersin Mezitli’de icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.