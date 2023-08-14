Şüpheliyi kovalayan polis kapı korkuluğuna asılı kaldı

Polis memurunun zor anları, çevredekilerin kahkahaları eşliğinde kaydedildi.

Polis Memuru Çitlere Asılı Kaldı

Olay, Londra’nın güneyindeki Brixton semtinde meydana geldi. Şüpheli bir şahsı kovalayan polis memuru, üzerinden atlamaya çalıştığı kapı korkuluklarına asılı kaldı. Polis memuru, garip durumdan kendini kurtarmak için çaba harcarken, çevredekiler kahkahalarla kendisini videoya çekti.

Sosyal Medyada Paylaşıldı, Gündem Oldu

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve gündem oldu. Birçok kişi, polis memurunun böyle bir durumda bulunmasının ironisine dikkat çekti. Bazı yorumcular, polis memurunun şüpheliyi yakalayamadığı için üzgün olduğunu, bazıları ise polis memurunun bu durumda nasıl yardım isteyebileceğini merak etti.

Vatandaşlar Yardım Etti

Gülmelerinin ardından, birkaç kişi polis memuruna yardım ederek çitlerden kurtulmasını sağladı. Polis memuru, yaralanmadan olay yerinden ayrıldı.