Şura adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Şura isminin anlamını araştırıyor. Peki, Şura ne demek? Şura isminin anlamı nedir?

ŞURA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Şura ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan yer, şu yer

- Bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulu.

- Kuran-ı Kerim’de bir surenin adı. Şura Suresi.

ŞURA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Şura ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Şura adını koymak caizdir.