Sürekli masada çalışanların dikkatine

Sürekli masa başında oturarak çalışmak, sağlığınız için ciddi riskler taşıyor. Bunu bilmeyenler, gerçekleri öğrendiklerinde çok şaşıracak…

Gün boyunca masa başında oturarak çalışmak, uzun vadede hareketsiz kalmaya bağlı olarak sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Hareket etmenin vücuda sağladığı faydalar düşünüldüğünde akıllara ilk olarak kilo vermek gelse de aslında uzun süre oturmak vücudu birçok yönden olumsuz etkiliyor. Peki, hareketsiz yaşamın sağlığa verdiği zararlar nelerdir?

İŞTE ZARARLARI

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın destekleyicilerinden birisi de hareket etmek. Ancak birçok kişi, gerek iş koşullarından gerek hareket etmeye önem vermemekten ötürü bağışıklık, omurga ve kalp problemlerine, hatta bilişsel rahatsızlıklara daha meyilli oluyor. Eğer siz de tüm gününü oturarak geçirenlerdenseniz bu yazıya mutlaka göz atın! İşte sürekli masa başında oturmanın sağlığa zararları…

KİLO PROBLEMİ

Hareketsiz yaşamın zararları denince akla ilk gelen şey tabii ki kilo almak oluyor. Sürekli oturmak, bireylerin kalori harcamasına engel oluyor. Bu yüzden kiloda artış yaşanabiliyor. Ancak bu noktada kilo almayı sadece ideal kilodan sapmak olarak düşünmemek gerek. Çünkü kilo almak, diyabet ve obezite gibi hastalıkları tetikliyor!

OMURGA VE EKLEM SAĞLIĞI

Yanlış duruşlarda ve sürekli oturmak; kısa vadede sırt, omuz ve boyun ağrılarına neden oluyor. Uzun vadede ise bel ve boyun fıtığı, kemik erimesi ya da kas kaybı gibi hastalıklar gelişebiliyor. Bu hastalıklar, bireyi günlük hayattan uzaklaştıracak kadar etkilerken yaşlılık sürecinde ciddi omurga ve eklem hastalıklarına sebep oluyor.

KALP HASTALIKLARINA YAKALANMA RİSKİ

Sürekli oturmak, kas kasılmasının azalmasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına sebep oluyor. Bu durum ise kan şekerinin yükselmesine ve kolesterolün azalmasına yol açabiliyor. Bu sonuçta kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz önemli ölçüde yükseliyor.

YAŞLILIKTA BİLİŞSEL RAHATSIZLIKLAR

Hareketsiz yaşam, dengesiz glikoz seviyesine ve kan akışına sebep olduğu için ilerleyen yaşlarda bilişsel rahatsızlıklar görülebilirsiniz. Ayrıca hareketsizliğin beynin hafızayla ilgili işlevini olumsuz etkileyerek beyin dokusunda hasarlara neden olduğu ve bu durumun da yaşlılıkta bunamaya kadar ilerleyebildiği biliniyor.

UYKU PROBLEMİ

Oturarak çalışmak, gün sonunda zihinsel olarak yorsa da hareket etmeyen beden tam olarak yorulmuyor. Bu yüzden geceleri kolayca uykuya dalmanız ya da kaliteli bir uyku uyumanız daha zor olabiliyor.



