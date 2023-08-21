Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın hangi hastalığa yakalandı?

Son dönemde zayıf görüntüsüyle dikkatleri üstüne çeken sosyetenin İkoncan'ı Süreyya Yalçın’ın hayatına dair ayrıntılar gündemde. Anoreksiya veya blumia hastası olduğu konuşulan Süreyya Yalçın merak konusu oldu. Peki, Süreyya Yalçın kimdir? Süreyye Yalçın hangi hastalığa yakalandı?

Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın hangi hastalığa yakalandı?

Verdiği kilolarla dikkat çeken Süreyya Yalçın görüntüsüyle magazin gündemine oturdu. Süreyya Yalçın’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Süreyya Yalçın kimdir? Süreyya Yalçın hangi hastalığa yakalandı?

Zayıf görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan Süreyya Yalçın magazin gündeminde de çok konuşulan isimler arasında. Yurtdışında yaşayan Süreyya Yalçın anoreksiya ya da blumia hastası olmadığını açıklamıştı.

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SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

39 yaşında olan Süreyya Yalçın, 1984 yılında dünyaya geldi.

2008 yılında hayata gözlerini yuman Faruk Yalçın’ın kızı olan Süreyya Yalçın, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da kuzenidir.

Aslen Diyarbakır Ergani’li olan Süreyya Yalçın, servetiyle Forbes listesine de girmeyi başarmıştır.

2005 yılında Kerem Dürüst, 2008 yılında Önder Bekensir ile evlilik yaşayan Süreyya Yalçın, 2016 yılında ise Antakyalı işadamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

Süreyya Yalçın 2016'dan bu yana Amerika-Miami'de yaşamaktadır.

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