Suriye sınırında da yapılmıştı sonra iç savaş çıktı. Türkiye - İran sınırında 8 yıldır mayınlar temizleniyor sona gelindi

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Suriye sınırında da yapılmıştı sonra iç savaş çıktı. Türkiye - İran sınırında 8 yıldır mayınlar temizleniyor sona gelindi
Türkiye’nin İran sınırında 8 yıldır yaptığı mayın temizleme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mayın temizleme çalışmaları daha önce Suriye sınırında da yapılmış sonrasında iç savaş çıkmıştı.

Türkiye, İran sınırında 8 yıldır mayın temizleme çalışması yapıyor. Mayın temizleme çalışması Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteği ile gerçekleşiyor.

İran sınırındaki mayın temizleme çalışması Türkiye’nin 2004 yılında imzaladığı Ottawa Sözleşmesi gereği gerçekleşiyor. Söz konusu sözleşme ile Türkiye, sınırlardan kara mayınlarını temizlemeyi ve insani bir sınır gözlem sistemi kurmayı kabul etmişti.

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SON AŞAMAYA GELİNDİ

İran sınırındaki mayın temizleme çalışmalarında son aşamaya gelindiği öğrenildi. 2016 yılında bu yana süren çalışmalarda 83 bin mayının temizlenmesi amaçlanıyordu.

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SURİYE SINIRINDA DA YAPILMIŞTI

Türkiye, daha önce de Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesi için çalışma yapmıştı. Çalışmalar kapsamında binlerce mayın imha edilmişti. Mayınların temizlenmesi sonrası Suriye’de iç savaş çıkmıştı. İç savaş sonrası milyonlarca sığınmacı sınırdan giriş yaptı.

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