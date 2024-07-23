Suriye uyruklu kişinin ölümüne ilişkin valilikten açıklama

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzziddin'in ölümüyle ilgili bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, İzziddin'in 14 Temmuz 2024 tarihinde kolluk kuvvetleri tarafından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne getirildiği ve 16 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanması üzerine sağlık birimince ilk müdahalesinin yapıldığı belirtildi. İlk müdahalenin ardından İzziddin, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Açıklamada, "Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde otopsi yapılmış olup, otopsi raporunda darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.