Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı

Saldırının yerel saatle 08.05 sıralarında gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıda ABD veya koalisyon güçlerinden yaralanan olmadığı ve tesislerde veya ekipmanlarda herhangi bir hasar oluşmadığı ifade edildi.

Ancak roketlerden biri, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzaklığında bulunan bir eve isabet etti ve evde ciddi hasar oluştu.

Saldırı sonucu 2 kadın ve 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Önceki gün de aynı bölgede İŞID ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisi insansız hava aracı ile vurulmuş, saldırıda 1 ABD'li sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 5 ABD askeri ve 1 sözleşmeli personel yaralanmıştı.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, ayrım gözetmeyen bu roket saldırılarının sadece ABD ve koalisyon güçlerini değil, halkı ve Suriye ile bölgenin güvenlik ve istikrarını da tehlikeye attığını belirterek, halklarını savunmak için gereken tüm önlemleri alacaklarını ve her zaman kendi belirledikleri yer ve zamanda bunlara karşılık vereceklerini söyledi.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, "Ayrım gözetmeyen bu roket saldırıları sadece bizi ve koalisyon güçlerini değil, halkı ve Suriye ile bölgenin güvenlik ve istikrarını da tehlikeye atıyor. Başkan Biden'ın belirttiği üzere halkımızı savunmak için gereken tüm önlemleri alacağız. Her zaman kendi belirlediğimiz yer ve zamanda bunlara karşılık vereceğiz" dedi.



ABD'den İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı grupların saldırısına misilleme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dünkü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İran İHA'sı ile düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere hava saldırıları gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Austin, “Başkan Biden'ın talimatıyla ABD Merkez Komutanlığı güçlerine bu gece Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı grupların kullandığı tesislere karşı hassas hava saldırıları düzenleme yetkisi verdim. Hava saldırıları, bugünkü saldırının yanı sıra Devrim Muhafızları'na bağlı grupların Suriye'deki koalisyon güçlerine yönelik son saldırılarına yanıt olarak düzenlendi” ifadelerini kullanmıştı.