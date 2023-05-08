Suriye'de bir asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan silah kazası sonucunda 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu.

Suriye'de bir asker şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde silah kazası sonucu 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu.

Milli Savunma Balkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde bir üs bölgemizde 7 Mayıs 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

789.jpg

Şehit Piyadi Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aksaray'a götürüldü.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in ailesinin Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan evinin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Kurulan çadırda aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören Güncel
Nevşehir'de, kaza şehidi asker için tören
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular Güncel
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek Dünya
Çin Dışişleri Bakanı, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor Spor
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı Siyaset
Soylu İmamoğlu’nun saldırıya uğramasını gülerek anlattı
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku Magazin
Ünlü tiyatrocu Abdullah Şahin’e dolandırıcı şoku