Suriye'den yurda dönen komandolar törenle karşılandı   

Tokat’ta konuşlu bulunan Jandarma Özel Harekat Boralar Taburu 6 aylık Suriye görevini tamamladı. Hava yolu ile kente dönen komandolar için tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, komandoların yaptıkları fedakarlıkların asla unutulmayacağını belirterek, "Yuvanıza, aramıza ve birliğinize hoş geldiniz" dedi.

Vali Numan Hatipoğlu ise ülkemizin içeride ve dışarıda huzuru ve güveni için her zaman canlarını ortaya koyarak çalışan güvenlik güçlerinin baş tacı olduğunu belirterek, "Özellikle sadece milletimizin canı, malı, huzuru için değil görev yaptığınız her yerde canınızı ortaya koyarak ülkemizi temsil ettiğinize şahidiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizler ve sizlerin yoldaşları, ülkemizin yarınlara daha emin adımlarla ulaşması için hayatınızla, canınızla ve ailelerinizin fedakarlıklarıyla görev yapıyorsunuz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Seferiniz kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar edildi, ardından askerler aileleri ile kucaklaşarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı anlar kameralara yansıdı. (İHA)



