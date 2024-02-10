Suriyeli Afgan derken onlar da Türkiye’ye gelmeye başladı

Kaynak: İHA
Suriyeli Afgan derken onlar da Türkiye’ye gelmeye başladı
Diyarbakır'da bir tırda 72 kaçak göçmen yakalanırken, kaçak göçmenlerden birisinin Bangladeşli olması dikkat çekti.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mardin'den Diyarbakır istikametine seyir halinde olan tır içerisinde Türkiye’ye kaçak yollarla yasa dışı giriş yapan 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere 72 kaçak göçmen yakalandı.

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Yakalanan kaçak göçmenlerden birisinin Bangladeşli olması dikkat çekerken, gözaltına alınan 1 insan kaçakçısı, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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