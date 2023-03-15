15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Suriyeli AKP'den aday adayı oldu

Mohammad Fanssa isimli Suriyeli Twitter'dan yaptığı açıklamada AKP'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:41
Takip Et

Suriyeli AKP'den aday adayı oldu

Suriyeli AKP'den aday adayı oldu
+
Aa
-

Mohammad Fanssa isimli Suriyeli Twitter'dan yaptığı paylaşım ile AKP'den Mersin milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptığını duyurdu.

Fanssa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlarım Allah nasip ederse yarın Ak Parti Mersin milletvekili aday adayı başvuru yapacağım hayırlı vesile olsun sizde destek bekliyorum dua edin Allah bize utandırmasın"

Fanssa'nın bu mesajını alıntılayan Ümit Özdağ, paylaşımına dikkat çeken bir not düştü. 

Özdağ paylaşımında "Boşuna aday olma. Seni de Suriye’ye geri yollayacağız." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.