Suriyeli AKP'den aday adayı oldu

Mohammad Fanssa isimli Suriyeli Twitter'dan yaptığı paylaşım ile AKP'den Mersin milletvekili aday adayı olarak başvurusunu yaptığını duyurdu.

Fanssa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlarım Allah nasip ederse yarın Ak Parti Mersin milletvekili aday adayı başvuru yapacağım hayırlı vesile olsun sizde destek bekliyorum dua edin Allah bize utandırmasın"

Fanssa'nın bu mesajını alıntılayan Ümit Özdağ, paylaşımına dikkat çeken bir not düştü.

Özdağ paylaşımında "Boşuna aday olma. Seni de Suriye’ye geri yollayacağız." dedi.