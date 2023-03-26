Vatandaşlık verilen Suriyelilerin seçimde tercihi belli oldu

Hükümetin uyguladığı açık kapı politikası ile kontrol edilemeyen bir süreç haline gelen Suriyeli akını sonucunda iktidar istediği siyasi sonuçları elde etmiş görülüyor.

Kahramanmaraş’ta yerel bir kanalın gerçekleştirdiği sokak röportajında cumhurbaşkanlığı anketine katılan ve yıllardır yaşadıkları ülkenin dilini dahi akıcı şekilde konuşamayan Suriyeliler, seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Videoda konuşan Suriyeli erkek ‘’oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Çok seviyorum. Suriyelileri çok seviyorum. Başka istemiyorum." diye konuştu.

Suriyeli adamın ardından röportaja katılan bir Suriyeli kadının da "Suriyelileri kucağına aldığı için ona çok teşekkür ediyoruz" diyerek benzer ifadelerle Erdoğan'a vereceğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı. O görüntüler sosyal medyada gündem olurken binlerce kez izlendi.