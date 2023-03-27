İngiliz Kraliyet ailesinin desteklediği Suriyeliden Türk kadınına hakaret

Türkiye’de siyasal İslamcıların etkisiyle birlikte Türk toplumunun yaşam tarzına ve özellikle kadınların giyimine karışılması son dönemde çok fazla gündeme gelmeye başladı. Bu yetmiyormuş gibi bir de bu gruba sığınmacılar eklendi.

Sosyal medyada Ahmad Kanjo isimli sığınmacı, bir kadın kullanıcının giyimi üzerinden yorum yaparak Türk kadınını adeta azarladı ve din vurgusu yaptı.

Ahmad Kanjo isimli sığınmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Sana baktığımda din hariç her şeyi görüyorum. Mülk Allah'ındır istediği her yerde kalır. İstediği yerden gideriz."

Hadsizliğe devam eden sığınmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir insanın diğerlerini düzeltebilmesi için önce kendisinin düzelmesi lazım. Senin daha başörtün yokken gelmişsin bana uydurduğun bir yapmadığın şey için Allah'tan ıslah etmesini iste. Tabi ki Allah hepimizi ıslah etsin ama her konuşmanın bir tarzı var ve onu konuşacak uygun birileri."

TSK’YA İŞKENCECİ İFTİRASI ATMIŞTI

Ahmad Kanjo isimli Suriyeli sığınmacı daha önce de Türkiye’de gündeme gelmişti. “Ben bir insanım” diyen Suriyeli genç Ahmet Kanjo, o video gündem olduktan sonra Külliye'ye davet edildi. Ahmet Kanjo, Külliye'de Başdanışman Mustafa Akış tarafından ağırlanmıştı.

Bu olaydan sonra Kanjo, Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını savunan, İngiliz Kraliyet Ailesi kurumu Chatham House tarafından fonlanan 10'lar Medya kuruluşunda değerlendirmeler yapmaya başlamıştı.

Kanjo o değerlendirmelerden birinde, "Jandarma, sınırı kaçak geçen Suriyelileri dövdü, işkence yaptı. Biri öldü, yedisi yaralandı" ithamında bulunarak, Türk askerlerini hedef almıştı.