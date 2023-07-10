Suriyeli çocuktan sizi kendinize getirecek kıyaslama ‘Sizin askerler orada şehit oluyor’

Sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajında Suriyeli bir çocuğun söyledikleri dikkat çekti.

Suriyeli çocuktan sizi kendinize getirecek kıyaslama ‘Sizin askerler orada şehit oluyor’

Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök sınır ötesi harekatta şehit olması o videonun yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Çocuk, Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen ve nargile içen büyüklerini şehit düşen Türk askerleriyle kıyaslayarak sert bir şekilde eleştirdi.

“ONLARDA ŞEREFSİZLİK YAPIYOR”

"Bende Suriyeliyim. Büyükler erkekler, oradan kaçmış burada nargile içiyorlar. Sizin askerlerde şehit oluyor. Ayıp bu. Onlarda şerefsizlik yapıyor." diyen çocuk videonun kısa sürede binlerce kez izlemesine sebep oldu.

İKİ ŞEHİT

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesindeki taciz ateşinin iki askerin şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yürütülen harekat sırasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün kaldırıldıkları hastanede tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiklerini açıklanmıştı.

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