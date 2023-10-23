Şanlıurfa'da inanılmaz bir kavga görüntülendi.

Kentte bir kişi, Suriyeli bir kadın karısının üzerine kuma olarak getirmek istedi. Olayı kardeşlerine anlatan kadın ise kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı.

DHA'nın haberine göre merkez Eyyübiye ilçesinde oturan 6 çocuk annesi, eşinin Suriyeli bir kadını eve kuma olarak getireceğini öğrendi.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Bu durumu erkek kardeşlerine anlatan kadın, kuma olarak gelen kadını sokakta görünce üzerine yürüyerek saldırdı. Cep telefonu ile kaydedilen olayda, kuma getirilmek istenen kadın dayak yerken çevredekilerin yardımı ile güçlükle kurtarıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, Suriyeli kadının sınır dışı edilmesi için işlem yapıldığı belirtildi.