Fatih Altaylı kaç milyon Suriyeliye vatandaşlık verileceğini açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu. “2053 vizyonu”nun yer aldığı planda, 2028 sonunda enflasyon yüzde 4,7’ye ve cari açık 2,8 milyar dolara gerilerken, kişi başına düşen milli gelirin 17,6 bin dolara çıkacağı öngörüldü.

Kalkınma planının en çok konuşulan öngörülerinden bir tanesi de nüfus beklentisi konusu oldu. Plana göre, ‘‘2028 yılında Türkiye’nin nüfusu 90,5 milyon kişiye çıkacak’’ öngörüsünde bulunuldu.

5 MİLYON SURİYELİ VATANDAŞ YAPILACAK

Gazeteci Fatih Altaylı ise bu duruma tepki göstererek, Türk vatandaşlarının doğurma oranı üzerinden gerçekleşebilecek en yüksek sayı hakkında konuşurken, bu öngörünün sağlanabilmesi için milyonlarca Suriyelinin vatandaş yapılacağını iddia etti.

Altaylı, ‘sığınmacılardan en az 5 milyonunu önümüzdeki 4 yıl içinde Türk vatandaşlığına alacağız’ ifadelerini kullandı.