Suriyeli kuyumcu Türkiye’de kazandıklarıyla Suriye’de 3 ev, 2 araba ve zeytin bahçeleri almış

Düzenleme: Kaynak: Bu Kanal
Suriyeli kuyumcu Türkiye’de kazandıklarıyla Suriye’de 3 ev, 2 araba ve zeytin bahçeleri almış

İstanbul’da yaşayan ve kuyumculuk yapan bir Suriyelinin kazandığı paralarla yaptıkları dikkat çekti. Suriyeli kuyumcu, Türkiye’de kazandığı paralar ile Suriye’de 3 ev, 2 araba ve zeytin bahçeleri almış.

Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası Türkiye’ye gelen milyonlarca Suriyeli sığınmacının neden olduğu ekonomik ve sosyal sorunlar devam ediyor. Suriyelilerin, özellikle başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ve Gaziantep gibi sınıra yakın kentlerde nüfus yoğun yoğunluğu ciddi seviyelere çıktı.

Türkiye’de çeşitli işler yapan Suriyelilerin yatırımlarını Türkiye yerine Suriye’de yaptığı ortaya çıktı. Fatih’te ‘Küçük Şam’ olarak bilinen Malta çarşısında kuyumculuk yapan bir Suriyeli, Türkiye’de kazandığı para ile Suriye’de Suriye’de 3 ev, 2 araba ve zeytin bahçeleri aldığını söyledi.

Gazeteci Mine Özbek’in ‘Bu Kanal’ adlı YouTube kanalında konuşan Suriyeli kuyumcu, Halep’ten 6 sene önce Türkiye’ye geldiğini söyledi. Arkadaşı ile birlikte kuyumcu dükkanı açtığını belirten Ebu Kamil adlı Suriyeli, pandemi sonrası işlerinin azaldığını söyledi.

Suriyeli kuyumcu, Türkiye’de sığınmacı olduğu için burada kazandığı para ile Suriye’de yatırım yaptığını söyledi. Kuyumcunun muhasebesine baktığını söyleyen Ebu Kamil, kazandığı para ile Suriye’de 3 ev, 2 araba ve zeytin bahçeleri aldığını anlattı. Suriyeli kuyumcu, Suriye’de evleri ve arabaları olmasına rağmen eşi ve 6 çocuğu ile birlikte Sultangazi’de kirada oturduğunu anlattı. Suriyeli kuyumcu, 10 bin lira kira verdiğini sözlerine ekledi.

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