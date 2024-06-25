Türkler Suriye'de şehit olurken Türkiye'de Suriyeliler nargile keyfinde

İktidarın yanlış göç politikaları, Türkiye’yi adeta yol geçen hanına çevirdi. 29 Nisan 2011 tarihinde, Suriye’den 252 kişilik ilk sığınmacı kafilesinin Hatay’ın Yayladağı sınırında tel örgüyü aşarak Türkiye’ye girmesinin ardından iç ve dış politika ile sosyal yapısı bozulmaya başladı.

"GEÇİCİ MİSAFİR" DENMİŞTİ

Ülke sınırlarından yasa dışı sığınmacı girişlerinin ardı arkası kesilmezken, dönemin Hatay Valisinin, Suriye’den kaçak olarak Türkiye’ye gelenler için söylediği “geçici olarak misafir” açıklamasını yapmasının üzerinden ise 13 yıl geçti.

Sığınmacı sayısı her geçen gün artış gösterirken, sığınmacıların ülkenin demografik yapısının bozmasının yanında gösterdikleri rahat tavırlar ise dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında, turistik bölgelerden gelen sığınmacı görüntüleri halk arasında büyük yankı uyandırıyor.

SAHİLLERE AKIN EDİYORLAR

Sayıca fazlalaşan sığınmacıların sahillere akın etmesi sonrası ortaya çıkan manzaralar vatandaşlarda büyük rahatsızlık yaratıyor. Gittikçe Suriyeleşen Türkiye’de, sahillerde görülen nargile keyifleri ise büyük tepki çekiyor.

Özellikle Türk askerinin Suriye sınırında terör örgütleriyle savaştığı ve şehit olduğu günlerde, ortaya çıkan görüntüler iktidarın göç politikasını yeniden sorgulatıyor.