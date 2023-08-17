Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı

Bornova'da bir Suriyelinin Türk vatandaşını darp etmesi sonrası mahalleli ayaklandı. Polis ekipleri, Suriyeliyi linç etmek isteyen kalabalığı güçlükle engelledi.

Suriyeli şahıs Türk vatandaşını darbetti. Mahalleli ayaklandı

Olay, bugün öğleden sonra İzmir'in Bornova ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli bir şahıs, Türk vatandaşı bir kişiyi darbetmesi üzerine mahalleli sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Suriyeliyi gözaltına aldı. Polis ekipleri, Suriyeli şahsı linç etmek isteyen mahalleliyi güçlükle engelledi.

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MAHALLELİ SURİYELİ ŞAHSI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Türk vatandaşını darbeden Suriyeliyi linç etmek isteyen mahalleliye polis ekipleri engel oldu. Kolluk kuvvetlerinin olaya biber gazıyla müdahale ettiği ve olay sonrası bölgeye polis helikopterinin geldiği öğrenildi.

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